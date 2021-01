Adidas lance une basket en hommage au Vieux-Lyon

C’est l’une des grandes nouveautés de la semaine. Adidas va lancer, ce vendredi, une nouvelle paire en hommage au quartier du Vieux Lyon.

La “ZX8000 Vieux Lyon” conçue avec du gris, du violet et du rose se distingue par son “motif jacquard qui rend hommage à l’endroit où il a été inventé”, comme le précise la marque allemande.

La paire de sneakers serait donc plus lyonnaise que les autres, grâce à ce tissu dont l’origine remonte au XIXème siècle dans les usines de soie.



Originalité et nouveauté obligent, les baskets se vendront à 140 euros en boutique et sur le site de la société aux trois bandes.