Affaire Maëlys : le parquet requiert le renvoi de Lelandais devant la Cour d’assises

Du nouveau dans l’affaire de Maëlys. En effet, le parquet de Grenoble a rendu, ce vendredi, son réquisitoire définitif.



Le parquet requiert le renvoi de Nordahl Lelandais devant la Cour d’assises de l’Isère pour le meurtre de la petite fille en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, précédé de l’enlèvement et la séquestration de la mineure de 15 ans, ainsi que pour les délits d’agressions sexuelles de deux de ses petites cousines mineures de 15 ans et pour les délits de détention et enregistrement d’images pédopornographiques.

A noter, l’avocat de Nordahl Lelandais a déposé une requête en nullité de la dernière expertise psychiatrique. Elle avait été accordée par la chambre de l’instruction. L’audience pour examiner celle-ci est fixée au 7 avril.