Affaire Mila : quatre interpellations pour menaces et vols de données

En janvier dernier, Mila, une jeune iséroise avait reçu des menaces de mort après avoir critiqué l’Islam sur Instagram. Le parquet de Vienne, en charge de l’affaire, annonce ce mercredi la mise en examen de quatre adolescents.



Âgés de 16 à 17 ans, ils sont respectivement originaires de Besançon, de l’Isère et du Rhône. Le plus jeune est accusé de recel de vol, harcèlement électronique et usurpation d’identité. Un autre suspect aurait proféré des menaces de mort. Quant aux deux autres, ils sont mis en examen pour harcèlement, vols de données informatiques et menaces de mort.



Les investigations se poursuivent pour identifier d’autres personnes qui auraient menacé la jeune fille sur les réseaux sociaux. Pour rappel, suite à cette affaire, Mila avait dû être déscolarisée de son lycée de Villefontaine. L’information avait pris une ampleur nationale.