Ain : Un QR code pour faciliter les interventions des pompiers ?

C’est une première en France. Grâce à l’utilisation d’un QR code, les pompiers devraient pouvoir voir leurs interventions faciliter en situation d’urgence. Ils pourront scanner ce code et accéder immédiatement à des informations précieuses sur un incident.



Ce processus vient de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) et les pompiers de l’Ain. Aujourd’hui, deux interventions par jour dans les entreprises sont à compter dans l’Ain. Et dans les cas les plus graves, ces dernières ne s’en relèvent souvent pas.

