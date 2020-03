Amandine Henry a désormais sa Barbie

View this post on Instagram

Je suis fière d’être célébrée en tant que femme inspirante par @barbie car elle est certes emblématique mais elle représente aussi une femme avec beaucoup de valeurs. Elle permet aux petites filles d’être libres d’imaginer qui elles veulent devenir. J’ai envie d’aider les prochaines générations à briser le plafond des rêves. #Barbie #Barbierolemodels #moresportsrolemodels #BriserLePlafondDesReves