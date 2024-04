Apprendre les gestes qui sauvent à la Part-Dieu

Le centre commercial Westfield Part-Dieu accueille la 7e édition de la Semaine des Gestes qui sauvent, ces 24 et 25 avril prochain. Deux journées pour former et sensibiliser les gens aux gestes qui peuvent sauver une vie. Des évènements gratuits et ouverts à tous qui seront animés par des formateurs du CASC ainsi que par l'équipe médicale de la Fédération Française de Cardiologie Val de Rhône.

Au programme, des ateliers pour apprendre à reconnaitre un arrêt cardiaque, alerter les secours, pratiquer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur.

Jean-Philippe Pelou-Daniel, président du centre Westfield La Part-Dieu explique : « Westfield la Part Dieu est ravi de soutenir cette initiative chaque année au cœur du centre. Ces ateliers d’initiation permettent à nos visiteurs d’acquérir les bons réflexes face à une personne en danger. »

Rendez-vous les 24 et 25 avril 2024 de 11h à 18h à la Place Central du centre commercial.

Pour vous inscrire gratuitement

M.D