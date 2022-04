ASSE : changement d’agent pour Adil Aouchiche

Arrivé à l’ASSE en juillet 2020 en provenance du centre de formation du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche a signé son premier contrat professionnel avec les Verts, le liant au club stéphanois jusqu’en juin 2023.

Et à un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Aouchiche a choisi de changer d’agent et sera désormais représenté par Sport Cover, l’agence dirigée par Meissa N’Diaye, qui gère entre autres les intérêts de Wissam Ben Yedder, l’attaquant de l’équipe de France.