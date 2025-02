ASSE – Rennes : Soirée cauchemar à Geoffroy Guichard (0-2)

Malgré une belle ambiance dans un Chaudron plein, l'ASSE n'a pas réussi à s'imposer face au Stade Rennais de Habib Beye. Après une entame prometteuse, les Stéphanois ont encaissé un premier but à la 15e minute sur une contre-attaque éclaire conclue par Kalimuendo.

En seconde période, l'entrée d’Irvin Cardona a redynamisé les Verts, qui ont tenté de pousser pour revenir au score. Mais, faute de précision dans le dernier geste, ils n'ont jamais réussi à trouver le cadre. Peu à peu, les Stéphanois ont baissé le pied, et Rennes en a profité pour inscrire un second but par Nagida à la 84e minute.

Cette défaite maintient l'ASSE à une inquiétante 16e place avec 18 points.

Prochaine rencontre pour les Verts, ce sera face au dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille samedi 15 février pour la 22e journée à 17h.

M.B