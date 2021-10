«Astérix et le griffon» sort ce jeudi

« Astérix et le Griffon » est de retour dans les librairies, le 39e épisode des aventures du petit Gaulois sort ce jeudi.



Cinq millions d’exemplaires en 17 langues ont été tirés par les éditions Albert René. L’aventure part d’un rêve prémonitoire du druide Panoramix, qui sent le danger menaçant son homologue chaman chez les Sarmates, un peuple nomade de l’Est de l’Europe.



Après 10 films d’animation, et quatre longs métrages classiques, le tournage du 5e vient de se terminer, avec, devant et derrière la caméra, Guillaume Canet, dans le rôle d’Astérix. « L’Empire du milieu » devrait sortir dans un an.