ASVEL : Charles Kahudi absent 4 semaines

C’est un gros coup dur pour l’ASVEL. Le capitaine et leader défensif de l’équipe rhodanienne, Charles Kahudi sera indisponible pendant un mois, en raison d’une blessure aux côtes.

L’ailier de 34 ans avait été touché lors de la victoire à Belgrade (78-81), vendredi dernier.

En plus du choc contre Milan (ce vendredi), Charles Kahudi devrait manquer les réceptions de Munich et Fenerbahçe, mais aussi les déplacements à Barcelone et Kaunas.