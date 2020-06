ASVEL : David Lighty prolonge jusqu’en 2024 !

Au club depuis 2017, l’ailier américain David Lighty est désormais lié à l’ASVEL jusqu’en 2024.



Considéré comme un des leaders du groupe, le joueur de 32 ans fait l’unanimité sur le terrain comme en tribunes. Il a de nouveau réalisé une très belle saison, avec 9,8 points en 22 minutes en EuroLeague, et 8,8 points de moyenne par match en Jeep ELITE.



Tony Parker, président du club, s’est réjoui de cette prolongation : “Pour moi, l’avenir de LDLC ASVEL ne se conçoit pas sans David. (…) Je suis très heureux que David ait accepté cette proposition et nous ferons en sorte qu’il termine sa carrière chez nous de la plus belle des manières.”

Le chouchou des supporters de LDLC ASVEL, @OSULighty23, a signé une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’en 2024 ! 😍



👉 https://t.co/Tq3GUjkarS#LDLCASVEL pic.twitter.com/sVbfv5Fqhs — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 4, 2020