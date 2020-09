Attaque à l’arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo !

Deux personnes ont été blessées ce vendredi matin peu avant midi après une attaque à l’arme blanche près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo. Les forces de l’ordre sont présentes en nombre sur les lieux de l’attaque dans le 11e arrondissement de Paris.



La préfecture de police de Paris évoque deux blessés dont un grave. Les deux victimes seraient des chargées de production de l’agence de presse Premières Lignes. Deux personnes sont en garde à vue dont un suspect qui aurait été arrêté près de la place de la Bastille. Le parquet antiterroriste est saisi et une enquête a déjà été ouverte pour tentative d’assassinat.



Au total, 125 établissements scolaires (lycées, collèges et écoles) des 3e, 4e et 11e arrondissement ont été confinés.



Plus d’informations à suivre…