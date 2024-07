Attaque massive à la SNCF : des perturbations à prévoir ce week-end

La SNCF annonce ce matin avoir été victime d'une attaque massive visant à paralyser le réseau des lignes à grande vitesse Atlantique, Nord et Est. Des incendies volontaires ont été déclenchés. La compagnie ferroviaire a été contrainte de contourner et de supprimer un grand nombre de trains. La ligne Sud-Est n'a pas été touchée, cependant, des retards sont à prévoir dans les gares lyonnaises pour les trains en provenance de Lille, de Nantes et du sud de la France. Ils sont pour l'instant de 1h50 à 3h30. Les perturbations devraient durer au moins tout le week-end.

ML