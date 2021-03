Attention au retour des pollens !

Attention aux allergies, les pollens sont de retour dans l’Ain et dans le Rhône ! Alors que le printemps approche et les beaux jours arrivent, le département du Rhône et de l’Ain sont classés en risque d’allergie élevé, selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Concernant le Rhône, le risque d’allergie pour les pollens du cyprès, de l’aulne et du frêne est au niveau 3. Le risque allergique est au niveau 2 pour les pollens du peuplier et au niveau 1 pour les pollens du noisetier.

Concernant l’Ain, le risque d’allergie pour le pollen de l’aulne est au niveau 4. Le niveau 3 est atteint par les pollens du cyprès, le niveau 2 par ceux du peuplier et noisetier, et le niveau 1 par le frêne.