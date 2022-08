Auvergne-Rhône-Alpes : l’ARS recommande la vaccination contre le méningocoque B

Ces derniers mois, le nombre de cas d’infection invasive au méningocoque B (IIM B) est en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’émergence d’une nouvelle souche.

Les personnes concernées étaient pour la plupart âgées de 16 à 21 ans et ont fréquenté le secteur de Chambéry et l’Est lyonnais, selon l’Agence régionale de santé. Au vu de la situation, l’ARS recommande la vaccination, dans plus de 200 communes de la région, de deux populations à risque. Il s’agit des 16-24 ans et 0-2 ans (le nouveau variant pouvant également être transmis à cette tranche d’âge).

[#meningite] 12 cas de méningocoque B liés à un nouveau variant ont été détectés en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ARS recommande la vaccination pour les 0-2 ans et les 16-24 ans.

“Dans le cadre de cette campagne, le vaccin contre le méningocoque B fait l’objet d’un remboursement à 100 % (65 % Assurance maladie + 35 % mutuelle) lors de l’achat en pharmacie et est délivré gratuitement dans les centres de vaccination mobilisés.“, indique l’ARS dans un communiqué.

Si les méningocoques, en général, n’entraînent pas de maladies particulières, ils peuvent dans certains cas, provoquer des maladies très graves comme les méningites ou les septicémies.