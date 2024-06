Barrage Ligue 1/ Ligue 2 : l’ASSE est en Ligue 1 !

Après leur victoire 2-1 au match aller à Geoffroy-Guichard à l'occasion des barrages d'accession en Ligue 1, les Stéphanois se sont fait très peur au retour à Saint-Symphorien. Pourtant, l'expulsion de Pape Diallo au bout de cinq minutes de jeu, aurait dû faciliter les affaires des Verts mais cela n'a pas été le cas. Dix minutes plus tard, Lamine Camara venait inscrire le premier but de la rencontre pour Metz avant que Georges Mikautadze augmente l'écart avec un but sur pénalty. Un but de Leo Petrot sur corner à la 35ème minute venait réduire l'écart au score. 2-1 à la mi-temps et pas de but ensuite dans ce match et les deux équipes se dirigent donc vers les prolongations. Après de nombreuses occasions des deux côtés, c'est finalement Ibrahima Wadji qui vient égaliser à la 117ème minute et permettre aux hommes d'Olivier Dall'Oglio de retrouver l'élite la saison prochaine.