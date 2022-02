Bédoin : le meurtrier s’est rendu

L’homme soupçonné d’être l’auteur de l’homicide commis dimanche à Bédoin a été interpellé. Ce Vauclusien de 22 ans s’est rendu auprès aux forces de l’ordre lundi après-midi et a été placé en garde à vue.

L’enquête doit déterminer les circonstances et le mobile qui ont conduit au meurtre d’un l’Islois d’une trentaine d’années, retrouvé mort une balle dans la nuque. L’auteur présumé et la victime se connaissaient et un différend en lien avec des activités de délinquance seraient à l’origine du drame.