Benzema s’offre son 70e but en Ligue des Champions

Karim Benzema continue de porter le Real Madrid. Ce mardi, l’attaquant français scoré pour la troisième fois d’affilée.

A la 34e minute, alors que la rencontre semblait relativement fermée, l’ancien Lyonnais a débloqué la situation en reprenant un service de Luka Modric. Un but important, mais aussi symbolique. Car il s’agissait du 70e de sa carrière en Ligue des Champions.

Avant lui, il n’y a que quatre joueurs qui avaient atteint ce total impressionnant, en l’occurrence Cristiano Ronaldo (135), Lionel Messi (120), Robert Lewandowski (72) et Raul (71). Plus que trois buts de sa part, et Benzema sera sur le podium.

Le Brondillant est plus que jamais le meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions, la compétition où il brille le plus, lui qui l’a remportée à quatre reprises depuis 2014. Rien que cette saison, Benzema a trouvé le chemin des filets à cinq reprises sur la scène continentale.