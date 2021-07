Bison futé prévoit un samedi chargé sur les routes

Ce samedi, Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs, ainsi que de l’orange dans le sens des retours, au niveau national.

Du côté des départs, il est déconseillé d’emprunter l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 9h à 17h ; l’A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 17h ; l’A9, entre Orange et Montpellier, de 7h à 17h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5h à 18h (attente supérieur à 30 min) et en particulier de 10h à 13h (attente supérieure à 1h).

En ce qui concerne les retours, évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 15h et entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 14h ; ainsi que l’A9 entre Montpellier et Orange, de 10h à 18h.

Le circulation redeviendra fluide ce dimanche, excepté en direction et le long de la Méditerranée (orange). Les ralentissements se feront au niveau de l’A7 entre Lyon et Orange (14h-19h) ; une grande partie de la journée sur l’A9 entre Orange et Montpellier (10h-19h), ainsi que sur l’A8 entre Aix-en-Provence et Nice (15-19h).