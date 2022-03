Bourgoin-Jallieu : un enfant joue dans la rue pour se payer un saxophone

Un petit garçon prêt à tout pour se payer un saxophone et assouvir sa passion pour la musique. L’histoire, relatée par Le Dauphiné Libéré, est celle d’un enfant de 11 ans habitant Bourgoin-Jallieu et fou de musique, qui n’a eu de cesse de demander à sa mère de recevoir un saxophone. Un instrument trop cher pour le budget de la famille que le garçon n’a pas pu recevoir mais qu’il se dit prêt à se payer lui-même. Et celui-ci a de la suite dans les idées…

Passionné de saxophone, il a intégré une classe à horaires aménagés à l’école Claude-Chary et joue actuellement avec un instrument loué au conservatoire, qu’il va bientôt devoir rendre. Et c’est avec celui-ci qu’il s’est mis à jouer les mercredis et samedis après-midi dans les rues berjaliennes, avec l’accord de la municipalité, afin de récolter de l’argent pour se payer l’instrument de ses rêves, d’un coût de 1 200 euros.