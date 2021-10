Bron : deux organisateurs d’une soirée sauvage de tuning écopent de 6 mois de prison

Suite à l’organisation d’une soirée sauvage de tuning à Bron le vendredi 22 octobre dernier, à l’occasion de laquelle de nombreuses voitures faisaient énormément de bruit et déambulaient à toute vitesse dans les rues de l’Est-lyonnais, les forces de l’ordre étaient intervenus et avaient procédé à 70 verbalisations. Et deux des organisateurs de l’évènement ont été interpellés ce jeudi 28 octobre. Ces derniers ont été jugés en comparution immédiate et se sont vu infligés chacun une peine de prison de 6 mois dont 3 avec sursis ainsi que 1000 euros d’amende par personne.

En plus de cette peine initiale, les deux organisateurs n’ont plus le droit de paraitre à Bron et leurs véhicules ont été confisqués par la police. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’évènement se produit, c’est même devenu récurrent dans la ville de la banlieue lyonnaise. En septembre déjà, les policiers avaient voulu intervenir pour arrêter un rassemblement en cours avant de recevoir des jets de projectile.