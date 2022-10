Bronchiolite : adoptez les gestes barrières protéger les bébés

Alors que l’épidémie de bronchiolite démarre de manière précoce, les pédiatres des Hospices Civils de Lyon font le point sur la situation lyonnaise, appellent à la vigilance et partagent des conseils de juste recours aux services d’urgences pédiatriques.



Chaque année, à la fin de l’automne et pendant l’hiver, la bronchiolite touche près d’un tiers des enfants de moins de deux ans et peut représenter jusqu’à 80 % des hospitalisations en réanimation pédiatrique, au plus fort de l’épidémie.

Actuellement, l’épidémie de bronchiolite est en augmentation dans le Rhône mais n’est pas à son pic : on compte en moyenne une dizaine de cas par jour aux urgences (chiffre en augmentation), avec un taux d’hospitalisation de 20% environ.

Pour en préserver les nouveau-nés et nourrissons, il est donc primordial d’éviter tout contact avec des personnes enrhumées et d’adopter les bons réflexes tels que le port du masque au moindre doute, le lavage régulier des mains…