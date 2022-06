Calendrier de la L1 : l’OM fixé vendredi

La Ligue de football professionnel dévoilera ce vendredi les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2022-2023.

La première journée de L1 aura lieu le week-end des 6 et 7 août 2022. La 15e journée sera programmée le week-end des 12 et 13 novembre 2022, avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du monde, qui se déroulera du 21 novembre au18 décembre 2022. Le championnat reprendra dans la foulée ou presque, avec la 16ème journée le mercredi 28 décembre et la 17ème le 1er janvier 2023, une première au jour de l’an pour la Ligue 1.

La 38ème et dernière journée se disputera le dimanche 4 juin 2023.