Ce lundi est classé orange par Bison Futé

Alors que les vacances scolaires se terminent dans une semaine, la circulation ce lundi sera difficile sur les routes dans le sens des retours. La journée est classée orange par Bison Futé.

La vallée du Rhône restera assez chargée toute la journée et l’autoroute A7 entre Orange et Lyon est déconseillée particulièrement jusqu’à 19h.

Le trafic sera dense sur l’A6 entre Lyon et Beaune, de 15h à 19h et le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) est également à éviter. Il sera chargé, de 15h à 20h et l’attente sera supérieure à 30min.