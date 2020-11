Ce que l’on attend de l’intervention du Premier Ministre

Après deux semaines de confinement, Jean Castex va faire le point ce jeudi à 18 heures sur la suite des mesures envisagées contre le coronavirus.

Les derniers détails sont finalisés en Conseil de Défense ce jeudi matin, en présence du Président de la République.

Olivier Véran et Bruno le Maire, Ministre de la Santé et Ministre de l’Economie, seront certainement présents aux côtés de Jean Castex cejeudi soir. Il est également possible, aux vues des revendications enseignantes et étudiantes cette semaine, que Jean-Michel Blanquer participe également.

Alors assouplissement, maintien ou durcissement des mesures?

Si on croit les données épidémiologiques, et les récentes interventions de Gabriel Attal, un assouplissement des mesures n’est pas envisagée pour le moment. Nous en sommes quasiment au même point qu’en avril lors de la première vague, c’est-à-dire très proche “du pic”, et si Olivier Véran a constaté un léger “ralentissement” dans la contamination, il n’est pas encore possible de savoir s’il est dû au couvre-feu ou au confinement.

Concernant les commerces, si la situation s’améliore, Bruno le Maire envisagerait la réouverture des commerces de proximités, sur rendez-vous comme cela avait été demandé, mais cela ne sera dans tous les cas pas possible avant le 1er décembre.