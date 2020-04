Céline Dion reporte l’ensemble de ses concerts prévus en France !

Lancé au Canada en septembre 2019, dans la ville de Québec, le Courage World Tour de Céline Dion a été interrompu en mars 2020 en raison du coronavirus. L’ensemble des concerts prévus dans l’Hexagone sont reportés à une date ultérieure.



Au total, sept représentations de la chanteuse québécoise sont donc reportées en France. Six dates étaient prévues à Paris, une autre à Carhaix, à l’occasion du célèbre festival des Vieilles Charrues. L’équipe de Céline Dion encourage les fans à conserver leur billet jusqu’à l’annonce de nouvelles dates.



La chanteuse canadienne a d’ailleurs souhaité adressé un message fort de soutien au personnel soignant. “Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui souffrent tant pendant cette pandémie dévastatrice du coronavirus. Je sais que tout le monde a du mal à s’adapter à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Au final, nous surmonterons cette épreuve … espérons le plus tôt possible. En attendant, j’ai beaucoup d’admiration pour les professionnels de santé, les premiers intervenants et toutes les personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins pendant ces moments difficiles. J’attends avec impatience les jours où nous pourrons à nouveau partager la joie de chanter et danser ensemble. Pour le moment, la santé et la sécurité sont les priorités absolues pour tout le monde … bien que j’ai hâte de revenir sur scène et d’être avec vous tous à nouveau.”