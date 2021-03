César 2021 : Thierry Lhermitte portait-il le vrai costume du père Noël est une ordure ?

C’est la question que tout le monde se pose : Thierry Lhermitte portait-il le vrai costume du film Le père Noël est une ordure ?

Nous avons la réponse !

Le comédien de 68 ans a voulu sortir le grand jeu lors de la cérémonie des César de 2021. Accompagné de ses compères du Splendide, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Christian Clavier et Bruno Moynot, ils ont reçu le prix d’anniversaire lors de cette édition.

Pour l’occasion Thierry Lhermitte portait de grosses lunettes, un costume gris à carreaux et une chemise marron. Et il s’agissait bel et bien du costume du personnage Pierre Mortez, dans le film de Jean-Marie sortie en 1982. Un joli clin d’œil.