Chalon : après le triple homicide de Jonathan Cune, l’avenir de ses auto-écoles en question

Auteur des meurtres de son ex-compagne Audrey Clément, de leur fille Albane et de Sarah Goujon, sa secrétaire, il y a plus d’une quinzaine de jours, Jonathan Cune, qui s’est ensuite donné la mort, laisse derrière lui plusieurs familles endeuillées mais aussi les deux auto-écoles qu’il tenait, ainsi que les trois employés et des dizaines d’élèves.

L’auto-école Saint-Cosme a rouvert depuis une semaine et fait de son mieux pour assurer le suivi des élèves suite à ce terrible drame, indique Le Journal de Saône-et-Loire, qui précise que les leçons de conduite sont normalement assurées par les moniteurs.

Malgré tout, la cession de l’entreprise dénomée Chrisyl et qui regroupe cette auto-école, ainsi que celle de la place du Collège, ouverte en fin d’année, est en train d’être étudiée par la SCP BTSG², mandataire judiciaire Chalonnais.