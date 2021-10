Chalon-sur-Saône : le carnaval aura lieu du 25 février au 6 mars prochains

Pour sa 101e édition, le carnaval de Chalon-sur-Saône sera célébré du 25 février au 6 mars prochains, sous la présidence de Sébastien Mercey. En effet, René Dubois, qui a présidé le carnaval pendant 14 ans, a démissionné de son poste cette année. Après que plusieurs tensions et conflits aient éclatés entre les organisateurs et les participants, Sébastien Mercey a promis qu’il rencontrerait les Gôniots, personnages emblématiques du carnaval de Chalon historiquement, pour qu’ils participent à cette nouvelle édition du carnaval. L’édition 2021 ayant été annulée à cause de la crise sanitaire, c’est pour le plus grand plaisir des Chalonnais que cette 101 édition se tiendra en 2022.

Les chars de 2020 seront de nouveaux de sortie et des groupes musicaux européens seront également présents. Les ingrédients nécessaires, avec de la bonne humeur, pour retrouver les joies du carnaval de Chalon-sur-Saône.