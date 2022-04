Chalon-sur-Saône : le vainqueur de l’exposition “À tire d’œil” est connu

Le 27 mars dernier, l’exposition “À tire d’œil” avait accueilli plus de 400 visiteurs à la galerie du Châtelet, à Chalon-sur-Saône, et le public avait pris part à un vote afin d’élire la plus belle œuvre parmi trois clichés sélectionnés.

Et les résultats du vote sont désormais connus : “Le Lac d’Annecy”, de Maria-Corinne Deliry, a été désigné grand vainqueur, devant “Anhinga et son poisson” d’Andrée Lemarié et “Les Fritillaires pintades” de Gilbert Perrot.