Chalon : un service minimum d’accueil est prévu dans ce jeudi dans les écoles

Un service minimum d’accueil pour les enfants des écoles maternelles Anne Frank, Pablo Neruda et Pauline Kergomard va être mis en place ce jeudi 23 septembre conformément à ce que stipule la loi suite à la journée de grève à laquelle plus de 25% des employés de chacune de ces écoles vont participer. Le seul site d’accueil sera situé dans l’école Anne Frank de 7h30 à 18h30. L’accueil des enfants sera assuré aux horaires scolaires et périscolaires habituels.