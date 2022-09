Chambon-Feugerolles : deux fillettes défenestrées du 3e étage

Deux fillettes de 2 et 4 ans ont été défenestrées ce vendredi matin au Chambon-Feugerolles. Après une chute du 3e étage, elles ont été transportées au CHU de Saint Etienne pour l’une et à Lyon en hélicoptère pour l’autre, dans les deux cas en urgence absolue. La plus jeune des deux est décédée des suites de ses blessures. Au moment des faits elles étaient seules avec leur père qui a été arrêté par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre par ascendant sur mineur de moins de 15 ans.