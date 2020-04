CirqueConnect : la plateforme du Cirque du Soleil en mode confinement

Comme tous les milieux de l’art et du divertissement, le cirque est touché de plein fouet par le confinement et la crise de coronavirus. Et le Cirque du Soleil ne fait pas exception. Pour pallier à cela, il a lancé CirqueConnect, une plateforme totalement gratuite. Sur ce site, on peut retrouver des programmes spéciaux, des tutoriels de maquillage, des coachings sportifs ou encore des vidéos des coulisses. Parmi toutes ces vidéos, le Cirque du Soleil propose également un programme spécial de 60 minutes, nous plongeant dans des spectacles comme « KURIOS », « LUZIA » ou encore « O ».

Sur sa plateforme, le cirque explique que « plus que jamais, nous voulons continuer à répandre la joie, même de loin, directement dans vos maisons ».

Rappelons également que le Cirque du Soleil devait se produire à Lyon, au Groupama Stadium, du 19 mars au 26 avril pour présenter son show « Kooza ». Malheureusement, le spectacle a été annulé à cause du COVID-19.