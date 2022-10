Conscrits : la Boum des 10 ans aura lieu ce samedi

Après l’annulation de l’événement en 2021, Villefranche a décidé cette année de regrouper les deux Fêtes des 10 ans (les nés en 2011 et les nés en 2012) sur une seule journée. Le rendez-vous est fixé à ce samedi, à la salle de l’Atelier.



La fête de la future classe 2031 se déroulera de 9h30 à 11h30 et celle de la future classe 2032, de 14h à 17h30.

Les discours des élus et des responsables de l’Interclasse générale sont prévus pour 14h30.

Au programme : photos individuelles, jeux musicaux, danse, goûter, etc. Tout cela avec l’emblématique gibus.



Pour rappel, la Vague de la 2 a eu lieu ce dimanche dans la rue Nationale.