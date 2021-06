Coup d’envoi de Blues à Jarnioux

La vie reprend petit à petit avec le déconfinement. Le festival de Blues est de retour à Jarnioux pour fêter ses 20 ans ce samedi.



Tous les amateurs de blues ont rendez-vous à partir de 17h dans le parc municipal de Jarnioux, face au château. Trois groupes seront présents Elliott Murphy, Shaggy Dogs et Little Mouse and the Hungry Cats.



Le festival, a bien évidemment lieu, en tenant compte des contraintes sanitaires avec l’obligation d’être assis (il est également conseillé de ramener vos couvertures), le pass sanitaire n’est pas obligatoire mais fortement recommandé, les masques sont obligatoires, il y aura au maximum 500 personnes. Au-delà, les entrées seront refusées.

Les informations pratiques :

Le billet est à 18 euros

De 12 à 16 ans 10 euros (9 euros en ligne)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Vous pouvez acheter votre billet à l’entrée du festival