Covid-19 : ces deux sous-variants qui pourraient entraîner une nouvelle augmentation des cas en Europe

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) conseille à l’Europe de surveiller de près l’émergence des sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5. Dans un communiqué publié ce samedi, l’ECDC annonce que la présence de ces sous-variants reste encore rare en Europe, mais que ce ne devrait plus être le cas dans quelques mois. “La proportion dans l’Union européenne est actuellement faible, mais ils deviendront dominants dans les mois à venir. Une augmentation significative du nombre de cas est potentiellement envisagée par l’agence de l’Union européenne.



En revanche, l’ECDC précise qu’elle ne dispose pas d’éléments qui confirmeraient une augmentation de la gravité des cas de Covid dues à ces sous-variants.