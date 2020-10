Covid-19: jauge maximale à 50% dans les facs à Lyon et Grenoble

Depuis ce mardi matin, les établissements d’enseignement supérieur situés en zones d’alerte renforcée et maximale ne peuvent accueillir que 50% de leurs étudiants. Dans la région, c’est donc le cas des universités de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.



Tous les espaces d’accueil sont concernés par cette mesure : espaces d’enseignement, espaces de restauration, bibliothèques universitaires…

Ces “mesures contraignantes”, seront en place au moins pour 15 jours.



Selon les chiffres des autorités sanitaires, sur les clusters en cours d’investigation, plus d’un tiers ont été recensés en milieu scolaire et universitaire. Soit deux fois plus que le nombre de clusters détectés en entreprises (18,4%) et trois fois plus que dans les établissements de santé.

