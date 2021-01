Covid-19 : la liste des centres commerciaux fermés dans le Rhône et l’Isère

Après les dernières annonces gouvernementales prononcées vendredi soir par Jean Castex, les galeries marchandes et les commerces d’une surface de plus de 20 000m² ont été contraint de fermer leurs portes depuis dimanche. Tour d’horizon des principales enseignes concernées.



La liste des centres commerciaux fermés dans le Rhône et l’Isère :



– le centre commercial de La Part-Dieu (Lyon 3e)

– la galerie marchande Saint-Genis 2 (Saint-Genis-Laval)

– Confluence (Lyon 2e)

– la galerie Porte des Alpes (Saint-Priest)

– Ecully Grand Ouest (Ecully)

– le magasin Ikea Parilly (Vénissieux)

– le magasin Ikea (Saint-Martin-d’Hères)

– le centre commercial Grand’Place (Grenoble)



À noter que le village de marques The Village (Villefontaine) et le Carré de Soie (Vaulx-en-Velin) restent ouverts malgré les dernières annonces du Premier ministre. Dans le département de l’Ain, aucune galerie n’est concernée. De nouvelles restrictions ont toutefois été mises en place à la Neuve à Bourg-en-Bresse, au centre commercial de Beynost, dans la zone commerciale de l’Aviation à Ambérieu ou encore dans le centre commercial de Val Thoiry dans le pays de Gex.