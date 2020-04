COVID-19 : la SNCF permet le remboursement des billets de TER

Dans le contexte de confinement et de crise sanitaire liée au coronavirus, la SNCF a pris des mesures. Il est donc possible de se faire rembourser ses billets de TER non utilisés pour des voyages compris entre le 16 mars et le 11 mai. Et cela jusqu’à 60 jours après la fin du confinement.



Pour les billets papiers et imprimés, il faudra se rendre aux guichets des gares, après la réouverture de celles-ci. Pour les billets achetés en ligne, il est possible de demander son remboursement grâce à ce formulaire. En ce qui concerne les billets TER digitaux, achetés en agences de voyage, il faut demander le remboursement directement auprès du distributeur.



Pour les abonnés TER à l’année, les abonnements sont suspendus pour les mois d’avril et de mai et aucun prélèvement ne sera effectué.



Rappelons également que pour les médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, pharmaciens, employés de structures médico-sociales ainsi que les pompiers professionnels, volontaires ou personnel administratif du Service départemental (ou Métropolitain) d’incendie et de secours, la Région offre gratuitement les voyages en TER. Il suffit pour cela d’un justificatif professionnel et d’une autorisation dérogatoire liée à leur mission, émise par l’employeur.