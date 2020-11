Covid-19 : Laurent Wauquiez annonce un dépistage massif dans la région

Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, veut mettre en place un système de dépistage massif avant les fêtes de fin d’année.



L’objectif est de proposer 4 millions de tests, principalement antigéniques, afin de “casser la propagation du virus” et de “sauver Noël”. Les tests antigéniques sont plus rapides mais jugés moins fiables que les tests PCR.



Pour cela, une campagne de test aura lieu du 16 au 23 décembre dans 1000 lieux fixes, mais aussi dans des cars itinérants qui sillonneront la région.



Près de 10 000 personnes seront mobilisées pour effectuer les tests (des médecins libéraux, des pharmaciens, des élèves infirmiers, des pompiers et les personnels de la Croix-Rouge et de la Protection civile). Une première commande de deux millions de tests a été passée.