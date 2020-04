COVID-19 : le nombre de personnes en réanimation diminue dans la région

Nouvelle journée, nouveau bilan de l’ARS. Et d’après les nouvelles données, 3 004 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région. C’est 40 personnes de moins qu’hier. On constate également une diminution du nombre de patients en réanimation et en soins intensifs, avec 20 personnes de moins. Ajoutons également que 3 317 personnes ont pu retourner à leur domicile.

Source : ARS

Bien que l’on constate une diminution du nombre de personnes en réanimation ainsi qu’une stabilisation au niveau des hospitalisations, le total des décès et des hospitalisations est en hausse.

Au niveau national, on a désormais pu confirmer un total de 106 206 cas. Le nombre d’hospitalisations s’élève à 31 779 et 6 457 personnes se trouvent actuellement en réanimation. Le nombre de décès en France est passé ce mercredi à 17 167.