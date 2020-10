Covid-19 : les HCL interdisent désormais les visites

Les visites aux patients hospitalisés sont désormais interdites dans tous les services adultes des Hospices Civils de Lyon. Quelques exceptions sont tout de même à noter avec 1 seul accompagnant autorisé pour les consultations maintenues et les urgences.



Concernant le service de maternité, la présence d’un accompagnant en salle de naissance mais aussi lors des consultations de suivi prénatal et la présence d’un visiteur par parturiente et par jour en suites de couches. En revanche, les frères et sœurs ne sont pas autorisés.

Pour les soins palliatifs ou situations de fin de vie, il est nécessaire de se conformer aux consignes du service.