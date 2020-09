Covid-19 : plusieurs écoles perturbées dans l’agglomération lyonnaise

Cette semaine de rentrée est perturbée avec des fermetures de classes ou d’écoles suite à des cas de Covid-19. C’est le cas à Saint-Priest, Saint-Didier-au-Mont-d’Or mais aussi à Villeurbanne.



A Saint Priest, c’est une classe de l’école Marius Berliet qui a été fermée suite à un cas de Covid-19 parmi les élèves de moyenne section de maternelle. Les élèves de cette classe ont été placés en quatorzaine.



Concernant Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Villeurbanne, les cas sont différents.

L’école primaire du groupe scolaire privé Fromente-Saint-François a fermé ses portes après la détection d’un cas de coronavirus parmi les enseignants. La personne en question n’était toutefois pas présente lors de la pré-rentrée ce lundi. Mais tous les enfants de l’école ont toutefois été priés de rester à la maison faute de remplaçants. Des solutions de garde seront mises en place dès ce vendredi.



A Villeurbanne, un cas de Covid a été identifié parmi les personnels du groupe scolaire Ernest-Renan. Plusieurs enseignants de la maternelle Renan B et ainsi que des agents municipaux des écoles Renan A et B, ont été placés en quatorzaine. Ces personnels ont été remplacés afin d’assurer l’accueil des enfants dans des conditions normales, sur le temps scolaire et périscolaire. Comme à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le risque de transmission s’est produit avant la rentrée scolaire.

Par ailleurs, un agent ayant été testé positif au Covid, la crèche Nelly-Roussel de Villeurbanne est fermée.