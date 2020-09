De plus en plus de menus végétariens à la cantine, mais il y a encore des efforts à faire selon Greenpeace

Greenpeace publie ce mardi une enquête sur les menus végétariens dans les écoles. 74% des écoliers et des écolières ont désormais l’occasion de manger végétarien chaque semaine.



Et à Lyon, l’ONG demande à la municipalité d’en faire plus en proposant plus régulièrement des repas végétariens dans les cantines. Actuellement Greenpeace classe la ville dans la catégorie “Un repas végétarien de temps en temps à la cantine”. Concrètement “Lyon a appliqué correctement la loi puisque au moins un menu végétarien, sans viande ni poisson, a bien été servi aux élèves des écoles primaires chaque semaine, mais régulièrement sous forme d’alternative non obligatoire à un repas carné”.

Aujourd’hui, la ville continue de servir ce menu hebdomadaire ainsi qu’une alternative végétarienne par semaine, et a annoncé souhaiter introduire deux menus végétariens et une alternative quotidienne.



Parmi les bons élèves, selon Greenpeace, on retrouve Villeurbanne, Vénissieux, Tassin ou encore Villefranche.

A noter que le titre de premier de la classe revient à Grenoble, qui va plus loin que l’expérimentation prévue par la loi avec deux repas par semaine ou plus.

Pour rappel, depuis le 1er novembre dernier, les cantines scolaires doivent proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine.

A #Lyon, on retrouve bien au ➖1 menu végétarien / semaine mais souvent en option. 🤨



➡️La ville doit poursuivre ses efforts pour passer à 2 repas végé / semaine et + de bio. 🥕🍆🥦



Ces évolutions sont bénéfiques à nos enfants pour leur santé et pour la planète

🔥🌳🌳🌲 pic.twitter.com/FX9L6hauhv — Greenpeace Lyon (@greenpeacelyon) September 22, 2020