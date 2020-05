Déconfinement : la Sécurité routière rapporte des “chiffres alarmants”

Dans un entretien accordé ce samedi dans les colonnes du Parisien, David Julliard, adjoint au délégué interministériel à la Sécurité routière, a montré son inquiétude quant aux “chiffres alarmants en termes de mortalité” enregistrés depuis la sortie du confinement.



Les grands excès de vitesse sont aussi en hausse par rapport à l’an dernier à la même période. “Entre le 11 et le 27 mai, nous avons relevé 2421 grands excès de vitesse, supérieurs à 50 km/h au-dessus de la limitation. C’est 321 de plus qu’en 2019 sur la même période, soit une hausse de près de 15 %, ce qui est énorme, rapporte David Julliard. On nous a aussi signalé une recrudescence des franchissements de feux rouges.”



La Sécurité routière pointe notamment du doigt “une forme de relâchement ou de désinhibition des comportements au volant de la part d’une minorité de conducteurs.”