Découverte rare d’un fossile de dinosaure en Australie

En 2015, une vertèbre de cinq centimètres de long avait été découverte en Australie, mais les chercheurs n’avaient pas réussi à définir à quel dinosaure elle appartenait pensant d’abord à un ptérosaure.



En réalité, les recherches comparatives ont révélé qu’il s’agissait d’un dinosaure bien plus vieux et plus rare : l’élaphrosaure.



Cette espèce appartient à la même famille que le Tyrannosaure Rex ou le vélociraptor. Le théropode qui a été trouvé dans l’état de Victoria, connu pour receler de nombreux fossiles, possédait un très long cou et des petits bras avec quatre doigts, faisant six mètres de long pour presque deux mètres de haut. Ils naissaient avec des dents qui se transformaient à l’âge adulte en bec.



Cette découverte est majeure pour la paléontologie, car c’est la première fois qu’on découvre le fossile d’un élaphrosaure dans cette zone du monde. En effet, les fossiles qui avaient été trouvés se situaient en Chine, Tanzanie ou Argentine.



Ce qui signifie que ce dinosaure âgé de 110 millions d’années, évoluait en réalité déjà 40 millions d’années plus tôt dans des températures quasi-polaires (proche du cercle polaire à l’époque).