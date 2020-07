Découvrez la composition du nouveau gouvernement

L’annonce est tombée un peu après 19h. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilé sur le perron de l’Elysée par Alexis Kohler.

Gérald Darmanin est le nouveau ministre de l’Intérieur tandis que Barbara Pompili devient ministre de la Transition Écologique.

Parmi les entrées au gouvernement on retrouve l’avocat Eric Dupont-Moretti en tant que garde des Sceaux ou encore Roselyne Bachelot, à la Culture.

Ce nouveau gouvernement à 18 mois pour mettre en place des réformes.



Voici les ministres du nouveau gouvernement :

Solidarité et Santé : Olivier Véran

Education : Jean-Michel Blanquer

Travail emploi et insertion : Elisabeth Borne

Culture : Roselyne Bachelot

Justice : Eric Dupond-Moretti

Europe et affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Intérieur : Gérald Darmanin

Armées : Florence Parly

Transition écologique et solidaire : Barbara Pompili

Economie, finances et relance: Bruno Le Maire

Enseignement supérieur et recherche : Frédérique Vidal

Agriculture et alimentation : Julien Denormandie

Transformation et fonction publique : Amélie de Montchalin

Mer : Annick Girardin

Outre-mer : Sébastien Lecornu

Cohésion des territoires : Jacqueline Gourault