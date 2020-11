Découvrez le jury d’exception de Miss France 2021

Cette année, malgré des conditions spéciales, le comité Miss France a vu les choses en grand.

Si c’est Jean-Pierre Foucauld et Sylvie Tellier qui présenteront l’émission comme à l’accoutumée, nouveauté cette année avec un jury entièrement composé d’anciennes Miss France !

C’est Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 qui le présidera.

A ses côtés, on trouvera 8 autres Miss : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Elodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et Flora Coquerel (Miss France 2014).

C’est le 19 décembre que les téléspectateurs découvriront qui viendra succéder à Clémence Bottino, élue Miss France 2020.

Néanmoins, le traditionnel voyage initiatique des Miss est maintenu. N’ayant pu partir pour la Guadeloupe comme cela était prévu, c’est à l’hôtel Waldorf Astoria de Versailles que les miss s’entraînent pour la soirée du 19 décembre. Pour rappel, la région est représentée cette année par Anaïs Roux.