Dernière frontière, la nouvelle parution de Gilles Thevenon

Dernière frontière, le nouvel ouvrage de Gilles Thevenon propose quatre textes sur toutes les dimensions du mot “frontière” notamment : “frontières politiques, amoureuses, psychologiques, mais également frontières entre réalité et imaginaire, entre passé et présent”.

Paru aux éditions Le livre et la plume, l’ouvrage est peint des différentes couleurs riches par leurs lieux, leurs sujets, leurs personnages, avec en toile de fond un hommage constant à l’Italie.

Son auteur, Gilles Thevenon, diplômé à Science Po Lyon, maître en histoire et diplômé d’études approfondies en sociologie électorale livre son parcours et sa relation particulière avec l’Italie.

“La nuit était tombée et nous cheminions par les ruelles animées du Champs-de-Mars. Et bientôt, une rumeur enfla. Le bruissement des eaux se faisant toujours plus net mais toujours mélodieux au fur et à mesure que nous avancions. Un murmure magique impossible à oublier. Au détour d’une rue, la fontaine de Trevi apparut.“