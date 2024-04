Depuis le lancement de l'opération "Place Nette XXL" mi-mars en France, 600 personnes ont été présentées à un juge et 186 mandats de dépôt ont été annoncés ce mercredi par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cela a abouti à la saisie de quatre tonnes de drogue et 20 millions d'euros.